طبيب أمريكي يتهم أعوان ترامب بمداهمة مكتبه للحصول على ملفات طبية

القاهرة - (مصراوى):

أدعى الطبيب الشخصي لدونالد ترامب أن مكتبه في نيويورك "تمت مداهمته" بعد وقت قصير من إخباره لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس دونالد ترامب تناول دواء نمو الشعر لسنوات.

وقال هارولد بورنشتاين لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن الحارس الشخصي لترامب، وهو موظف في البيت الأبيض، ورجل آخر، ظهرا في مكتبه في فبراير الماضي للحصول على السجلات الطبية للرئيس.

وأضاف أن العملية التي استمرت من 25 إلى 30 دقيقة جعلته يشعر "بالاغتصاب والخوف والحزن".

وأكد بورنستين إنه شعر بالخوف والحزن عندما رفض الرجال اعطاءه استمارة تسمح بالإفراج عن الوثائق التي حصلوا عليها، والتي تضمنت النسخة الأصلية والوحيدة من رسوم ترامب. كما طلبوا منه أن ينزل صورة التقطها مع الرئيس.

وأوضح بورنشتاين أن احد الرجلان يدعى كيث شيللر ورجل ضخم آخر جاءا إلى مكتبه لجمع سجلات الرئيس، لكن شيللر رفض التعليق على طلبات الشبكة الأمريكية للتعليق.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز أن وحدة البيت الأبيض الطبية استحوذت على سجلات الرئيس، لكنها وصفتها بـ "إجراء التشغيل المعياري" لإدارة جديدة.

وعندما سئلت عما إذا كانت ستصف الحادث بأنه غير لائق، قالت: "لا، هذا ليس فهمي".