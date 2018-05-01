معلومات عن جبهة البوليساريو؟

القاهرة (مصراوي)

أعلنت المملكة المغربية الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

وبعد أن أثارت جبهة البوليساريو أزمة بين المغرب وإيران، نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

- اسمها بالكامل: الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتُعرف اختصارًا باسم "البوليساريو".

- تأسست الحركة في 20 مايو 1973، ويتمثل أهم هدف لها في تحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارًا مغربيًا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

- لا تعترف الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية كدولة عضو فيها، كما أنها لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ولكن تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.

- في أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول الوضع القانوني لإقليم الصحراء، والذي انتهى إلى أن لا تسمح العلاقات التي تواجدت بين المغرب والصحراء الغربية إبان الاستعمار الإسباني إلى بسط المغرب أو موريتانيا لسيادتهما على الصحراء.

- أجرت جبهة البوليساريو - بعد صراع عسكري ضد المغرب تلاه وقف لإطلاق النار - مفاوضات مع المغرب، لحل مشكلة الصحراء الغربية وإيجاد الطرق لتطبيق قرارات الأمم المتحدة في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

- قدمت 28 دولة أفريقية في يوليو 2016، ملتمسًا لطرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، بعد إعراب المغرب عن رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي في اليوم السابق، ولكن الاتحاد لم ينظر في الأمر، وانتهت قمة 2016 من دون صدور أي قرار حول موضوع عودة المغرب.