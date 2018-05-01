فيسبوك يعلن عن خدمة للمواعدة وتحديث لحذف سجل التصفح

(مصراوي)

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن شركته تعتزم إطلاق خدمة للمواعدة مشيرًا إلى أنها تتناسب مع ما تم إنشاء فيسبوك من أجله وهو ربط الناس معًا.

وأضاف زوكربيرج خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8)، إن شبكة التواصل الاجتماعي تبحث حاليًا إنشاء خدمة تتيح التحكم في الخصوصية اتحمل اسم "مسح التاريخ" وتسمح للمتصفح أن يحذف سجل التصفح الخاص به.

وبحسب وكالة رويترز، قالت شركة فيسبوك عبر حسابها على موقع التواصل "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد".

وأشار زوكربيرج إلى أن الخاصية الجديدة شبيهة بالمستخدمة في مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح، مضيفًا أنه سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.

ويأتي ذلك في ظل أزمة كبيرة تواجهها شركة فيسبوك بعد تسريب بيانات أكثر من 80 مليون عميلًا عبر شركة "كامبريدج أناليتيكا"، والتي بدورها استخدمتها في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.