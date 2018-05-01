مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في هجوم على كنيسة بجمهورية أفريقيا الوسطى

بانجي - (د ب أ):

قال متحدث باسم مستشفى في بانجي اليوم الثلاثاء، إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينهم راعي أبرشية في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى عندما تعرضت الكنيسة للهجوم.

وقال سانت سير، وهو شاهد عيان، إن مسلحين أحاطوا بالكنيسة قبل البدء في إطلاق النار عليها وإلقاء القنابل اليدوية.

واضاف المتحدث باسم المستشفى إنه تم نقل نحو 30 مصابا إلى المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الربحية إنها قدمت الرعاية لنحو 50 مصابا.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأصبحت الاعتداءات على المسيحيين والمسلمين شائعة في بانجي وأجزاء أخرى من البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.

وفي الأسابيع الأخيرة، ساعد جنود الأمم المتحدة جنود الشرطة والجيش في أفريقيا الوسطى في الجهود المبذولة لنزع سلاح الجماعات الإجرامية واعتقال عناصرها في أحد أحياء بانجي الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وقد لقي العديد من الأشخاص، ومن بينهم جنود الأمم المتحدة ، حتفهم خلال تلك العمليات.