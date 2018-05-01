 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في هجوم على كنيسة بجمهورية أفريقيا الوسطى

10:04 م الثلاثاء 01 مايو 2018
مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في هجوم على كنيسة بجمهورية أفريقيا الوسطى

بانجي - (د ب أ):

قال متحدث باسم مستشفى في بانجي اليوم الثلاثاء، إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينهم راعي أبرشية في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى عندما تعرضت الكنيسة للهجوم.

وقال سانت سير، وهو شاهد عيان، إن مسلحين أحاطوا بالكنيسة قبل البدء في إطلاق النار عليها وإلقاء القنابل اليدوية.

واضاف المتحدث باسم المستشفى إنه تم نقل نحو 30 مصابا إلى المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الربحية إنها قدمت الرعاية لنحو 50 مصابا.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأصبحت الاعتداءات على المسيحيين والمسلمين شائعة في بانجي وأجزاء أخرى من البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.

وفي الأسابيع الأخيرة، ساعد جنود الأمم المتحدة جنود الشرطة والجيش في أفريقيا الوسطى في الجهود المبذولة لنزع سلاح الجماعات الإجرامية واعتقال عناصرها في أحد أحياء بانجي الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وقد لقي العديد من الأشخاص، ومن بينهم جنود الأمم المتحدة ، حتفهم خلال تلك العمليات.

هجوم على كنيسة جمهورية أفريقيا الوسطى إطلاق نار بانجي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان