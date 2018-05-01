رويترز: ترامب ربما يزور القدس لافتتاح السفارة الأمريكية

(مصراوي)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصريحاته السابقة حول احتمالية ذهابه إلى مدينة القدس المحتلة في وقت لاحق هذا الشهر لافتتاح السفارة الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز تصريح ترامب من البيت الأبيض، حيث قال إنه ربما يذهب إلى القدس التي ستنقل الولايات المتحدة سفارتها إليها في الرابع عشر من مايو الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن خلال حوار سابق مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أنه يرغب في أن يزور ترامب المدينة.

وكان ترامب وخلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية فى البيت الأبيض، رجح أنه ربما يفتتح السفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة.

وقال ترامب: "إنني قد أتوجه إلى القدس.. والسفارة سيتم افتتاحها قريبا".

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، ما أشعل غضبًا كبيرًا في الأوساط العربية والإسلامية ورفضت القرار أغلب دول الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أسفرت الخطوة الامريكية عن تعليق السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن واعتبرت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب أخرجت نفسها من الوساطة في الصراع الفلسطينية الإسرائيلي.