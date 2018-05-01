بومبيو: السلك الدبلوماسي هو مفتاح استعادة الولايات المتحدة " تفوقها

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية إنهم يمثلون الوسيلة الرئيسية لتحقيق هدفه في استعادة " تفوق " الدبلوماسية الأمريكية.

وقال بومبيو في خطاب غير رسمي لموظفيه، هو الأول له بمقر الوزارة في واشنطن منذ توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي: "يجب أن يتواجد السلك الدبلوماسي الأمريكي في كل ركن من أركان العالم ، وهذا تعهدي المتواضع والنبيل لمساعدتكم على تحقيق ذلك".

وذكر بومبيو إنه ينوي "الإصغاء والتعلم" بينما يتلمس طريقه في الوزارة ، بعد قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة سلفه ، ريكس تيلرسون ، في مارس الماضي.

وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي السابق، إنه ينوي أيضا قضاء أقل وقت ممكن في الطابق التنفيذي بمقر الإدارة في واشنطن بينما يكرس معظم وقته للقاء الموظفين ورؤوساء الأقسام للتحدث عن أهدافهم ومهامهم.

وعاد بومبيو للتو من أول رحلة خارجية له ، والتي نقلته إلى بروكسل وعواصم عدة في الشرق الأوسط. وكان قد غادر فورًا بعد أداء اليمين بشكل غير رسمي يوم الخميس الماضي بعد حصوله على موافقة مجلس الشيوخ.

وأوضح بومبيو أن ترامب سيشهد غدا الأربعاء، مراسم أداء اليمين في مبنى وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه من المهم بمكان ، أن هذه هي أول زيارة يقوم بها ترامب للمبنى منذ توليه مهام منصبه.