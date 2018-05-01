المغرب يكشف كيف مولت إيران البوليساريو عبر "تاج الدين"؟

كتب - محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران جاء بعد تدخلاتها عبر حزب الله اللبناني في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال بوريطة بحسب ما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية إن العلاقة بين البوليساريو وحزب الله بدأت عام 2016 حين تشكلت ما يسمى بـ"لجنة لدعم الشعب الصحراوي" في لبنان برعاية حزب الله، تبعها "زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف" في إشارة إلى مخيمات البوليساريو في الجزائر.

وقال بوريطة أيضًا إن "نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين جرى توقيف قاسم محمد تاج الدين في مطار الدار البيضاء بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا".

وبحسب الموقع المغربي يبلغ تاج الدين، 62 سنة، وهو مصنف ضمن لائحة الإرهاب للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الوزير قائلا "بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب"، مؤكدا إرسال صواريخ "سام 9" و"سام 11" إلى عناصر الجبهة الانفصالية.

وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة دعم للصحراويين في لبنان بدعم من حزب الله، وخلال نفس السنة (2016) زار مسؤول بحزب الله، تندوف بالجزائر".

وتابع: "المغرب أوقف في وقت سابق عدد من الأفراد، بينت الأدلة تورطهم في هذه العلاقة التي تهدد البلاد"، وقال وزير الخارجية إنه "خلال هذا الشهر تم تقديم أسلحة للبوليساريو من طرف حزب الله".

وأعلنت المملكة الغربية اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم الأخيرة للتوترات في المغرب عبر ذراعها حزب الله اللبناني.