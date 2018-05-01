زعيم الاحتجاج في أرمينيا يدعو أنصاره إلى إغلاق طرق العاصمة

يريفان - (د ب أ):

دعا زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان أنصاره إلى إغلاق جميع الطرق في العاصمة يريفان غدا الأربعاء بعد أن خسر الانتخابات في البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء.

وقال باشينيان في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس للأنباء "غدا اعتبارا من الساعة 08:15 صباحا (0415 بتوقيت جرينتش) سيتم غلق جميع الطرق. وسيتم الاعلان عن اضراب كامل."

وذكر باشينيان لمؤيديه في وسط يريفان "اليوم كان يومًا صعبًا. نحتاج أن نغادر بسلام وسنبدأ احتجاجنا غدًا بقوة متجددة ".

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار باشينيان اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ناقش فيه أعضاء البرلمان لمدة تسع ساعات إمكانية اختياره لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن خسر الانتخابات بفارق ثمانية أصوات.