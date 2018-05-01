 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

زعيم الاحتجاج في أرمينيا يدعو أنصاره إلى إغلاق طرق العاصمة

09:06 م الثلاثاء 01 مايو 2018
زعيم الاحتجاج في أرمينيا يدعو أنصاره إلى إغلاق طرق العاصمة

زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان

يريفان - (د ب أ):

دعا زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان أنصاره إلى إغلاق جميع الطرق في العاصمة يريفان غدا الأربعاء بعد أن خسر الانتخابات في البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء.

وقال باشينيان في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس للأنباء "غدا اعتبارا من الساعة 08:15 صباحا (0415 بتوقيت جرينتش) سيتم غلق جميع الطرق. وسيتم الاعلان عن اضراب كامل."

وذكر باشينيان لمؤيديه في وسط يريفان "اليوم كان يومًا صعبًا. نحتاج أن نغادر بسلام وسنبدأ احتجاجنا غدًا بقوة متجددة ".

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار باشينيان اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ناقش فيه أعضاء البرلمان لمدة تسع ساعات إمكانية اختياره لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن خسر الانتخابات بفارق ثمانية أصوات.

أرمينيا زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان مظاهرات

الخبر التالى:

المغرب يكشف كيف مولت إيران البوليساريو عبر "تاج الدين"؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان