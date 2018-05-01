نصرالله: الحرب في المنطقة تنتهي مع "الوكلاء" وقد تبدأ مع "الأُصلاء"

(مصراوي)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الحرب مع وكلاء القوى الكبرى قد انتهت وربما تبدأ حرب أخرى مع "الأُصلاء"، في إشارة إلى المحركين الرئيسيين بالأزمة السورية.

وقال نصر الله في مؤتمر انتخابي في منطقة البقاع شرقي لبنان، إن "الحرب تكاد تنتهي مع الوكلاء في المنطقة ولكنها يمكن أن تبدأ مع الأُصلاء".

وتابع أن "البقاع يحظى بتنوّع طائفي ومذهبي كبير وتم الحفاظ عليه خلال العقود الماضية رغم الحرب الأهلية".

ثم هاجم نصر الله حكومة المستقبل وقال "ماذا قدّمت الحكومات التي ترأسها تيار المستقبل منذ عام 1992 لليوم إلى زحلة وبعلبك – الهرمل؟"، مشيراً إلى أن "من يتحدث عن الوصاية السورية ويتخوّف منها يعني أنه يعترف بانتصار الحكومة في سوريا واستمرارها."

وسيطرت الحكومة السورية على معظم المناطق التي كانت قد استولت عليها المجموعات المسلحة المعارضة وخصوصًا في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق وساعدها في ذلك مقاتلين من حزب الله وإيران وبدعم من الطيران الروسي.

وأعلنت موسكو في الساعات الماضية الوصول لاتفاق يقضي بخروج مجموعات مسلحة تابعة لجبهة النصرة الإرهابية من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب والإعلام السوري المحلي ينص الاتفاق على "خروج إرهابيى مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى إدلب وتحرير المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".