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اتفاق لنقل مسلحي المعارضة السورية من ريف حمص إلى إدلب

08:17 م الثلاثاء 01 مايو 2018
اتفاق لنقل مسلحي المعارضة السورية من ريف حمص إلى إدلب

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر سورية واسعة الاطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم اليوم الثلاثاء وقف الأعمال القتالية في محافظة حمص وسط سوريا ونقل مسلحي المعارضة إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

وأكدت المصادر "بعد اجتماعات مارثونية استمرت لمدة ثلاثة أيام على معبر الدار الكبير شمال غرب مدينة حمص بين قادة المجموعات المسلحة وضابط من الجيش الروسي تم التوصل إلى الاتفاق والذي يخرج بموجبه من يريد المغادرة وتسوية وضع من بقي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال حمص وهي الرستن وتلبيسة وعدد من القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي".

وتسيطر فصائل المعارضة على تلك المناطق منذ بداية عام 2012 وكانت تعتبر معقل فصائل المعارضة، وفشلت القوات الحكومية التي شنت عشرات العمليات العسكرية لاستعادة تلك المناطق التي أصبحت ملاذاً لمسلحي المعارضة الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بداية عام 2014.

مسلحي المعارضة السورية حمص إدلب سوريا

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