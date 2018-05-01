العراق: العثور على نفق لداعش بداخله 13 صاروخًا جنوبي الموصل

بغداد - (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، العثور على نفق كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي، بداخله 13 صاروخًا جنوبي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - إنه استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، على أحد الأنفاق التي كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية بطول 400 وبداخله 13 صاروخًا من نوع (RBG7) و18 بطارية تستخدم للتفجير وصاروخ قاذفة ضد الدروع في منطقة الكوار بحمام العليل جنوبي مدينة الموصل.

وكان مركز الإعلام الأمني العراقي قد أعلن أنه اخترق خلية إرهابية جنوب مدينة الموصل، وقام بتفكيكها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في يوليو 2017 تحرير الموصل بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.