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التحالف الدولي يعرب عن ثقته في إنهاء تواجد داعش في سوريا

08:08 م الثلاثاء 01 مايو 2018
التحالف الدولي يعرب عن ثقته في إنهاء تواجد داعش في سوريا

واشنطن - (د ب أ):

أكد التحالف الدولي، الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا "داعش"، دعمه وثقته لقوات سورية الديمقراطية(قسد) في عملياتها لتدمير الجماعة الإرهابية من المناطق في شمال شرق البلاد.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان، إن تركيز قوات سورية الديمقراطية على معاقل داعش الأخيرة يعد أمرا حاسما لانزال هزيمة دائمة بالمنظمة الإرهابية.

ووصف الميجور جنرال الأمريكي ، جيمس جارارد ، أحد قادة قوات التحالف، العملية بأنها " مهمة للغاية" في تحقيق الاستقرار فى العراق وسوريا.

كما علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت على إطلاق العملية.

وقالت نويرت في بيان "ان أيام سيطرة (الدولة الاسلامية ) على الاراضي وترويع شعب سورية تقترب من نهايتها".

التحالف الدولي داعش سوريا قوات سورية الديمقراطية

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