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مقتل عاملة إغاثة صومالية في مقديشيو على يد مسلحين

08:07 م الثلاثاء 01 مايو 2018
مقتل عاملة إغاثة صومالية في مقديشيو على يد مسلحين

الشرطة الصومالية

مقديشيو - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل عاملة إغاثة بالعاصمة مقديشيو، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال قائد الشرطة الصومالية محمد حسين - في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن ماريان عبد الله الموظفة الصومالية بمنظمة الصحة العالمية قُتلت في سوق (بكارا) بالعاصمة مقديشيو عندما اقترب منها مسلحان يحملان مسدسات وأطلقا عليها النار من مسافة قريبة.

وأضاف أن المهاجمين تمكنا من الفرار من السوق المفتوح والمزدحم الذي شهد حدوث وقائع مشابهة من قبل متشددين خلال السنوات الأخيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن حادث القتل.

هذا المحتوى من

Asha
عاملة إغاثة مقديشيو منظمة الصحة العالمية أطلاق نار الشرطة الصومالية

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