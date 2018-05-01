مقتل عاملة إغاثة صومالية في مقديشيو على يد مسلحين

مقديشيو - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل عاملة إغاثة بالعاصمة مقديشيو، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال قائد الشرطة الصومالية محمد حسين - في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن ماريان عبد الله الموظفة الصومالية بمنظمة الصحة العالمية قُتلت في سوق (بكارا) بالعاصمة مقديشيو عندما اقترب منها مسلحان يحملان مسدسات وأطلقا عليها النار من مسافة قريبة.

وأضاف أن المهاجمين تمكنا من الفرار من السوق المفتوح والمزدحم الذي شهد حدوث وقائع مشابهة من قبل متشددين خلال السنوات الأخيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن حادث القتل.