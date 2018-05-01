لماذا طرد المغرب السفير الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران؟

(مصراوي)

أعلنت لمملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية في المغرب.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في بيان رسمي اليوم إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

وأضاف بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، وتابع أن إيران وحزب الله تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.

وبحسب رويترز فمنطقة الصحراء الغربية "مقسمة فعليا بواسطة ساتر ترابي يفصل منطقة يسيطر عليها المغرب ويصفها بأنها أقاليمه الجنوبية عن أرض خاضعة لهيمنة البوليساريو، مع وجود منطقة عازلة بين المنطقتين تراقبها الأمم المتحدة".

ورحب خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين، بالخطوة المغربية، وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما. و نؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع ايران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي".