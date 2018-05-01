الإمارات تعلق على طرد المغرب للسفير الإيراني: معكم ضد تدخلات طهران

(مصراوي)

قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن بلاده تقف مع المغرب وذلك بعد إعلان المملكة طرد السفير الإيراني وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".

وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية في المغرب.

وقال ناصر بوريطة، في بيان رسمي إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

وأضاف للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، وتابع أن إيران وحزب الله تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.

وبحسب رويترز فمنطقة الصحراء الغربية "مقسمة فعليا بواسطة ساتر ترابي يفصل منطقة يسيطر عليها المغرب ويصفها بأنها أقاليمه الجنوبية عن أرض خاضعة لهيمنة البوليساريو، مع وجود منطقة عازلة بين المنطقتين تراقبها الأمم المتحدة".