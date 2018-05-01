هل تمتلك إسرائيل سلاحًا نوويًا؟ نتنياهو يراوغ

كتب – محمد الصباغ:

وجّه مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، سؤالًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما إذا كانت الدولة العبرية تمتلك سلاحًا نوويًا أم لا؟ وذلك بعد مؤتمر صحفي كبير هاجم فيه المسؤول الإسرائيلي الأول إيران ومساعيها لامتلاك قوة نووية برغم الاتفاق مع القوى الكبرى في عام 2015.

السؤال كان واضحًا وقال المذيع كريس كومو إنه سؤال إجابته تكون بنعم أم لا؟ وهو "هل تمتلك إسرائيل قدرات نووية أو سلاح نووي؟"

رد نتنياهو قائلًا "إنه لو أن أحدا امتلك سلاحا نوويا فسوف نكون نحن أول من يطوره." رد كومو قائلًا إنها ليست إجابة على سؤاله.

أضاف نتنياهو إن إيران وقعت على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية ومن المفترض أن تلتزم بما جاء فيها، وأضاف أن طهران أيضًا قالت لا تمتلك برنامج لتطوير أسلحة نووية. وذكر أيضًا أن إيران تطالب بشكل مستمر بتدمير إسرائيل "لكننا لا نفعل ذلك".

هنا قال له المذيع أنه يعلم أن هناك "تهديد وجودي" تواجهه إسرائيل، لكن العالم يؤمن أن إسرائيل تمتلك سلاحًا نووياً.

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأمر مرتبط بالالتزام بتعهد معين ومكتوب من جانب إيران بموجب الاتفاق النووي بالإفصاح عما تملكه أو عن برنامجها النووي.

وحول اعتقاد العالم كله بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية ولا تعترف الدولة العبرية بذلك قال نتنياهو إنه بمقدور أي شخص أن يعلن عن تكهناته "والواضح هو أن إسرائيل لا تمثل تهديدًا على أي دولة".

وتابع أنه بمجرد الحديث عن إمكانية تطوير إيران لقنبلة نووية بدأت بعض الدول في المنطقة في الحديث عن أنهم يريدون أيضًا امتلاك سلاح نووي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح في حوار ببرنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، في مارس الماضي، إن المملكة سوف تطور وتمتلك سلاحًا نوويًا لو امتلكت إيران سلاحًا.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال "لا تريد الحصول على الأسلحة النووية، لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن".

ولفت نتنياهو إلى أن الدول في المنطقة لم تتحدث عن تطوير الأسلحة النووية إلا حينما تعلق الأمر بإيران وليس إسرائيل، مضيفًا "أنهم يعلمون أن النظام الإرهابي القاتل في طهران يريد غزو الشرق الأوسط بأكمله".

وكان ولي العهد السعودي قد تطرق إلى الحديث عن المرشد الإيراني أية الله على خامنئي ووصفه بأنه "هتلر الجديد".

وأضاف: "لم تدرك العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث تتكرر في الشرق الأوسط".

وعاد نتنياهو في الحوار مع "سي إن إن" ليقول إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران، وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران، مما يعد انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتانياهو، في المقابلة "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

وتهدد الولايات المتحدة الامريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم تعديله بشكل يمنع إيران من تطوير السلاح النووي. وهو ما ردت عليه إيران بالتهديد بالانسحاب إذا فعلت واشنطن ذلك.