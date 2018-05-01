الجارديان: أمريكا لا تستطيع كسب حرب أفغانستان ولا إيقافها ولا مغادرة البلاد

كتب – سامي مجدي:

أعادت الهجمات والتفجيرات الانتحارية التي ضربت كابول وقندهار مؤخرا، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا، تسليط الضوء على الفشل المستمر للجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل استقرار البلد الأسيوي، فبعد 16 عاما من الغزو الأمريكي لا تزال الولايات المتحدة مكبلة، حيث أنها لا تستطيع كسب الحرب ولا تستطيع إيقافها ولا تستطيع مغادرة أفغانستان، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء.

ومع زيادة الخسائر في صفوف المدنيين وعدم وجود ما يؤشر إلى أن التعزيزات الأمريكية ومن حلف شمال الأطلسي الناتو تحدث فرقا، فإن الوضع الأمني المتدهور بالفعل يزداد تعقيدا.

تقول الصحيفة إن جزءا من المشكلة هناك يتمثل في التنافس بين تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان على لقب "الإرهابيين الأكثر خشية" في أفغانستان. وقد أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين في كابول وهجوم الأسبوع الماضي على مركز لتسجيل الناخبين والتي قتل فيها 60 شخصا.

لكن طالبان التي ارتكبت اثنتين من أشهر فظائعها في البلاد في يناير الماضي، حيث فجرت سيارة محملة بالمتفجرات ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وفي الهجوم الأخر حولت فندق كونتينينتال الفخم في العاصمة كابول إلى ساحة معركة.

أشارت الجارديان إلى أن طالبان أطلقت الأسبوع الماضي هجوم ربيع 2018، مهددة بإحداث فوضى أكثر من أي وقت مضى. ووفقا للتقديرات الأمريكية، تسيطر القوات الحكومية على أقل من 60 في المئة من أفغانستان، وبقية الأراضي إما تتنازع عليها أو تحت سيطرة المتمردين.

وأضافت أن هناك مشكلة أخرى آلا وهي أن الإرهابيين يستهدفون الآن على وجه التحديد الديمقراطية الهشة في أفغانستان. ومن هنا جاءت الهجمات المتكررة على الوزارات الحكومية، ومنظمي انتخابات البرلمانات والانتخابات في أكتوبر، والصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والغربية المستقلة.

وقالت إن كل عملية قتل جماعي في مكان عام يضعف من سلطة أشرف غني، الرئيس الأفغاني المحاصر في الداخل والخارج. كان غني قد كشف عن خطة سلام طموحة في فبراير، عارضا وقفا فوريا لإطلاق النار ومحادثات غير مشروطة. إلا أن الرد كان موجة من نزيف الدم.

لم يكن غني وحده العاجز، ففي أغسطس الماضي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن استراتيجية "القتال من أجل الفوز"، المخالف لموقفه السابق. نشر ترامب 3 آلاف جندي إضافي، وزاد من نطاق عمليات مكافحة الإرهاب واستقلاليتها، وطلب من حلفاء الناتو بذل المزيد للمساعدة، بحسب الجارديان.

قالت الصحيفة أن مباردة ترامب أثبت إلى حد ما عدم فعاليتها، مثل قراره الذي قدر قبل عام من الشهر الماضي، بإسقاط "أم كل القنابل" على كهف ومجمع أنفاق مفترض تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان. تفاخر ترامب بانتصار كبير، مما أعطى معنى جديدا لكلمة "مدمرة".

وأوضحت الجارديان أنه بدلاً من كبح العنف وفرض السلام، يبدو أن الضوء الأخضر لترامب من أجل استخدام أكثر للطائرات بدون طيار والقصف الجوي السريع للقوات الأمريكية والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، كان له تأثير معاكس.

وفقًا لأرقام الأمم المتحدة التي نشرت في فبراير، ساهم ارتفاع عدد الهجمات العشوائية في العام الماضي في أكثر من 10 آلاف إصابة مدنية، بما في ذلك قرابة 3500 قتيل. وكما كان الحال في الماضي، كان معظم الضحايا سببهم عمل المتمردين - ولكن لم يحدث ذلك بأي حال من الأحوال.

تقول الصحيفة البريطانية إنه في غياب استراتيجية أمريكية شاملة، تخاطر أفغانستان بأن تصبح أرض تدريب كبيرة وموقع اختبار أسلحة للقوات المسلحة الأمريكية. وقد أفيد الآن أن ترامب يعود إلى موقفه المتشكك السابق بشأن أفغانستان.

قال راند بول، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري المعروف بآرائه الانعزالية، إن ترامب وافق على أن الولايات المتحدة يجب أن تنسى "القتال من أجل الفوز".

وأضاف لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع: "أخبرني الرئيس مرارا وتكرارا بشكل عام أننا نحصل على الجحيم من هناك".

تقول الجارديان إن الدارسين الأكثر جديدة لمعضلة أمريكا في أفغانستان يعتقدون أنه مهما قال ترامب، فإن الولايات المتحدة عالقة هناك إلى أجل غير مسمى. من المقبول على نطاق واسع في واشنطن أنه لا يمكن "كسب" الحرب بالمعنى التقليدي. ولا يمكن وقفها، نظرا لرفض المتمردين مناقشة السلام، وتزايد تعقيدات الواضع في سوريا، وازدراء ترامب للدبلوماسية.

كتب نيكولاس جروسمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إلينوي، في مجلة ناشونال ريفيو، إن "ديناميكية فوز بسيطة هي طريقة خاطئة للتفكير في الحرب. أمريكا ليست في أفغانستان للفوز. إنها هناك للتمسك بالخط."

قال جروسمان إن هدف أمريكا لم يعد بناء دولة ديمقراطية كما كان في عهد جورج بوش. لكن الولايات المتحدة لم يكن أمامها أية خيارات سوى البقاء من أجل منع الجماعات الجهادية من ملء الفراغ في المستقبل، كما حدث في العراق، وللحفاظ على إبعاد الإيرانيين والروس، وإبقاء باكستان صادقة ومستقرة وفي الفلك الأمريكي.

وأضاف أنه مع تزايد أعداد القتلى والحكومة المنتخبة ، يبدو أن مجموع الطموحات الأفغانية المتقلصة في الولايات المتحدة هو: التشبث هناك - والتفاؤل بالأمل.