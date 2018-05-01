بريطانيا: الأدلة الإسرائيلية تظهر الحاجة إلى التحقق الصارم من الاتفاق النووي مع إيران

لندن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن الدليل الإسرائيلي على إخفاء إيران لأبحاثها النووية حتى عام 2003 يعكس الحاجة إلى "التحقق الصارم" من الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف جونسون في بيان،: "عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي لأبحاث إيران السابقة في تكنولوجيا الأسلحة النووية يؤكد على أهمية إبقاء القيود المفروضة في الاتفاق النووي مع إيران لكبح الطموح النووي لطهران."

وقال جونسون ، :"إن الاتفاق النووي الإيراني لا يقوم على الثقة بنوايا إيران، بل يقوم على التحقق الصارم، بما في ذلك اجراءات تسمح لمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المسبوق إلى برنامج إيران النووي".

وأضاف جونسون "إن حقيقة أن إيران أجرت أبحاثا حساسة بشكل سري حتى عام 2003 تظهر السبب في حاجتنا إلى عمليات التفتيش المفاجئة التي يسمح بها الاتفاق النووي الإيراني اليوم" ، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز الاتفاق "لمراعاة المخاوف المشروعة للولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين".