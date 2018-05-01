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    متظاهرو عيد العمال في فرنسا يحتجون على إصلاحات ماكرون

    04:57 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    متظاهرو عيد العمال في فرنسا يحتجون على إصلاحات ماكرون

    باريس (د ب أ)

    أعرب مشاركون في المظاهرات التقليدية، التي يتم تنظيمها في فرنسا بمناسبة عيد العمال، عن احتجاجهم على سياسة الإصلاحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وخلال مسيرة الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) ونقابات أخرى في باريس، أبدى مشاركون اليوم الثلاثاء، احتجاجهم على ما أطلقوا عليه "التشكيك في الإنجازات الاجتماعية".

    وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أن المسيرة انطلقت بعد ظهر اليوم.

    يشار إلى أن فرنسا شهدت، في الأسابيع الماضية، إضرابات واحتجاجات على مشاريع إصلاحية لماكرون، منها على سبيل المثال إعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف)، غير أن الاتحادات النقابية الكبيرة لم تتفق اليوم مجددا في هذا الشأن.

    وحسب بيانات الشرطة، فقد تجمع بعد ظهر اليوم نحو 1200 ملثم على جسر مقرر أن يمر عبره طريق المظاهرة، وكانت قيادة الشرطة حذرت في وقت سابق من أن ناشطين من " الحركات المتطرفة" يعتزمون استغلال المسيرة التقليدية للقيام بهجمات على قوات الشرطة ورموز الرأسمالية.

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