مسؤول إسرائيلي سابق: جبهتنا الشمالية غير مستعدة لحرب مع إيران

غزة - أ ش أ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيرتس، اليوم الثلاثاء، إن الجبهة الشمالية لإسرائيل غير مستعدة لتصعيد مع إيران -في حالة حدوث ذلك الأمر- مضيفًا أن مشكلة إسرائيل الرئيسية هي محاولة إيران إثارة تهديدات على الأراضي السورية.

وذكر بيرتس -في تصريحات نقلتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- "إحدى النقاط الرئيسية هي أننا من جهة الشمال غير مستعدين، وذلك من منظور الدفاع عن الجبهة الداخلية، فلدينا الكثير لنفعله".

وتابع بيرتس..قائلًا "علينا أن نستثمر حوالي 2 مليار شيكل لكي نكون مستعدين في الجبهة الشمالية".

وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بتصريحات مشابهة في مارس الماضي، إذ قال "إن أردنا تحصينات في الشمال، فيلزم أن تكون هناك خطة متعددة السنوات تبلغ تكلفتها مليار شيكل في العام الواحد، وهذا هو الحد الأدنى لكي يكون الشمال على غرار مستوى الجنوب".

وأشار بيرتس إلى ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن وجود نشاط نووي سري في إيران..لافتًا إلى ضرورة إجراء تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015.

وأكد بيرتس أن الأمر الأهم في هذا الشأن هو محاولة التوصل لبنود تمنع إيران من مواصلة تسليح التنظيمات الإرهابية في المنطقة، موضحًا أن مشكلة إسرائيل الرئيسية مع إيران هي أن الأخيرة تحاول إثارة التهديدات على الأراضي السورية.