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    المرصد السوري: غارات تقتل 23 مدنيًا في قرية تحت سيطرة داعش

    04:11 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    المرصد السوري: غارات تقتل 23 مدنيًا في قرية تحت سيطرة داعش

    القاهرة - (مصراوي):
    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 23 مدنيا على الأقل بينهم 10 أطفال، الثلاثاء، بغارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

    وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد قوله إن المرصد لم يتمكن "من تحديد هوية الطائرات التي نفذت الغارات على قرية القصر في ريف الحسكة الجنوبي".
    ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الرحمن قوله إن بين القتلى نازحين من العراق.

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