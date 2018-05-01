نتنياهو: إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران، وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران، مما يعد انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتانياهو، في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي صعد الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، إذ ألقى كلمة في وقت الذروة على التلفزيون الإسرائيلي، الاثنين، ليعرض ما وصفها بالأدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية.

ومعظم الأدلة التي قدمها نتانياهو ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقع في 2015، رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضا بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين، وواصلت تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الوثائق التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني "حقيقية" والكثير منها جديد.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل بجد "لإصلاح" الاتفاق النووي الإيراني.