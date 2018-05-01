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    ترامب يدعو أفريقيا لمساندة ملف الترشح الأمريكي لاستضافة مونديال 2026

    03:55 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    ترامب يدعو أفريقيا لمساندة ملف الترشح الأمريكي لاستضافة مونديال 2026

    واشنطن- (د ب أ):

    طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحادات الأفريقية لكرة القدم مساندة ملف الترشح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة بطولة كأس العالم 2026.

    وقال ترامب أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري: "أتمنى أن تقوم الدول الإفريقية بمساندتنا في الترشح المشترك بجانب كندا والمكسيك، كما نساندهم نحن أيضا".

    وكان ترامب قد أطلق "تغريدة" في الأسبوع الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر فيها الدول الأفريقية من تقاعسهم عن التصويت لصالح ملف الترشح الأمريكي.

    وقال الرئيس الأمريكي في تغريدته: "سيكون أمرا مؤلما أن تقوم الدول التي دائما ما دعمناها بعمل (لوبي) ضد ترشح الولايات المتحدة، لماذا علينا أن نساعد تلك الدول إذا كانوا لا يساندوننا؟".

    ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مقر استضافة مونديال 2026، الذي سيكون الأول الذي سيقام بمشاركة 48 دولة، في 13 يونيو في العاصمة الروسية موسكو خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    والمغرب هي المنافس الوحيد أمام ملف الترشح المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك.

    ترامب أمريكا كندا المكسيك محمدو بوهاري

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