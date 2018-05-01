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    الشرطة الألمانية تحتجز سياسيا من حزب البديل اليميني خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال

    03:53 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    الشرطة الألمانية تحتجز سياسيا من حزب البديل اليميني خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال

    إيسن- (د ب أ):
    أكدت الشرطة الألمانية احتجاز سياسي ينتمي لحزب البديل الألماني "ايه اف دي" اليميني المعارض خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال في الأول من شهر مايو الموافق اليوم الثلاثاء.

    وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم إن السياسي جويدو رايل، وهو مستشار بمجلس الإدارة الاتحادي لحزب البديل، حضر مظاهرة لاتحاد النقابات الألمانية وتم تفتيشه من قبل أفراد الشرطة.

    وأوضحت المتحدثة أن أفراد الأمن عثروا على عدة أشياء محظورة وفقا لقانون التظاهر لدى أحد حراسه، من بينها رذاذ الفلفل.

    وبناء على ذلك طُلب من السياسي اليميني الخروج من المظاهرة، وعندما لم ينصاع للأمر، تم احتجازه، بحسب الشرطة.
    ولم يتم البت حتى ظهر اليوم في موعد إخلاء سبيل رايل، بحسب بيانات الشرطة.

    حزب البديل الشرطة الألمانية عيد العمال النقابات الألمانية

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