بالصور- قطر تبدأ أولى خطوات إنشاء قاعدة تركية في "سواكن"

كتبت- رنا أسامة:

أرسلت الشركة القطرية لإدارة الموانئ، عددًا من الرافعات وقوارب السحب إلى ميناء سواكن، شرقي السودان، فيما وصفه موقع المعارضة القطرية "قطر ليكس" بأنه "أولى خطوات تفعيل المخطط القطري التركي لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر تهدد المصالح المصرية السعودية".

وأصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية بيانًا، الأحد، قالت فيه إن "ميناء سواكن السوداني استقبل عددًا من الرافعات وقوار السحب، تنفيذَا للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة القطرية مع الميناء لتنفيذ المشروع الضخم بتكلفة 4 مليارات دولار، والذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي".

ونشرت الوزارة القطرية على حسابها الرسمي عبر تويتر صورًا ومقطع فيديو تُظهِر "استقبال ميناء سواكن لعدد من الرافعات وقوارب السحب من موانيء قطر". وأوضحت أن الرافعات وسفن السحب (التي لم يحدد عددها) هي "جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن".

وذكرت أن "الميناء له ميزات تفصيلية ويدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصاديات المنطقة الأفريقية"، مؤكدًا على أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي ومروره بطريق الحرير. وبحسب البيان، يتميز ميناء سواكن باعتباره نقطة التقاء مهمة للغاية لنشاط التصدير، خاصة إلى دول الجوار السوداني، ما يجعل منه قيمة مُضافة للاقتصاد.

وأكد سفير قطر لدى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، "التي أرسى دعائمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوداني عمر البشير"، وفق البيان.

يُعد "سواكن" ثاني أكبر موانئ السودان بعد ميناء بورتسودان (شرق)، وتبلغ طاقته الاستيعابية الفعلية 323 مليون طن في العام.

ويقع الميناء في المدينة التي تحمل ذات الاسم، شمال شرقي السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ويبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 642 كيلومترًا غربًا، وعن مدينة بورتسودان الساحلية 54 كيلومترًا.

في مارس الماضي، بدأت الدوحة تدخل على خط استغلال جزيرة "سواكن" السودانية إلى جانب تركيا، بعد إعلان السودان أنها ستوقّع اتفاقًا مع قطر ستوقّعان بقيمة 4 مليارات دولار، من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن، خلال زيارة قام بها مسؤولون قطريون للميناء.

وتتضمن الاتفاقية إعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية، فضلًا عن إنشاء مراسي جديدة للسفن وجلب معدات حديثة. وبحسب وزير النقل السوداني مكاوي عوض، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون دولار، تحصل الحكومة بموجبها على 51 في المائة من حصة المشروع، فيما تحصل قطر على 49 في المائة. ويتوقع إتمامه عام 2020.

ووقّع السودان، العام الماضي، اتفاقًا مع تركيا تقوم بموجبه أنقرة بإعادة بناء جزء من سواكن وبناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية. وفي نوفمبر، تم الإعلان عن اتفاق سوداني قطري لإنشاء ميناء بمدينة بورتسودان ليكون أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.

ويُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية.