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    مقتل 27 شخصا في قصف لطائرات التحالف الدولي بشمال شرق سوريا

    03:26 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    مقتل 27 شخصا في قصف لطائرات التحالف الدولي بشمال شرق سوريا

    دمشق- (د ب أ):
    لقي أكثر من 27 شخصاً حتفهم اليوم، الثلاثاء، في قصف لطائرات التحالف الدولي استهدف قرية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

    وقالت مصادر رسمية سورية في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مقاتلات تابعة للتحالف الدولي قتلت أكثر من 27 شخصاً اغلبهم من النساء والاطفال بينهم ثلاث عائلات بالكامل في قصف على قرية الفاضل جنوب شرق محافظة الحسكة ".
    وأضافت المصادر أن قرية تل شاكير في ريف الحسكة الشرقي تعرضت للقصف الجوي اليوم أيضاً.

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