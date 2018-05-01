  • عاجل:الأرصاد تخطر الحكومة: "الحرارة ستصل 43.. استعدوا" (اضغط للتفاصيل)
    • 1339036 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

    انهيار مبنى سكني يضم أكثر من 20 طابقا في البرازيل بعد اندلاع حريق به

    03:23 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    انهيار مبنى سكني يضم أكثر من 20 طابقا في البرازيل بعد اندلاع حريق به

    أرشيفية

    ساو باولو- (د ب أ):

    انهار مبنى سكني يضم أكثر من 20 طابقا في مدينة ساو باولو في البرازيل اليوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق به.

    وأفاد الإعلام المحلي بأن المبنى كان يقطنه مجموعة من واضعي اليد، وأن خدمة الإطفاء ليس لديها معلومات حول حصيلة الضحايا.

    وأفادت إذاعة "راديو براندنيوز إف.إم" بأن الحريق الكبير بدأ على ما يبدو بعد انفجار غاز في الطابق الرابع الساعة الثانية تقريبا صباح اليوم (05:00 بتوقيت جرينتش).

    وأظهرت صور للحادث حريقا في مبنى على الجانب الآخر أيضا من الشارع المحاط بالمباني من الجانبين.

    وتواجد نحو 170 فردا من فرق الطوارئ في الموقع ، كما تم غلق عدة مباني في المدينة الأكبر في أمريكا الجنوبية .

    البرازيل انهيار مبنى ساو باولو أمريكا الجنوبية حريق مبنى

    الخبر التالى:

    مقتل 27 شخصا في قصف لطائرات التحالف الدولي بشمال شرق سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان