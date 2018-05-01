انهيار مبنى سكني يضم أكثر من 20 طابقا في البرازيل بعد اندلاع حريق به

ساو باولو- (د ب أ):

انهار مبنى سكني يضم أكثر من 20 طابقا في مدينة ساو باولو في البرازيل اليوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق به.

وأفاد الإعلام المحلي بأن المبنى كان يقطنه مجموعة من واضعي اليد، وأن خدمة الإطفاء ليس لديها معلومات حول حصيلة الضحايا.

وأفادت إذاعة "راديو براندنيوز إف.إم" بأن الحريق الكبير بدأ على ما يبدو بعد انفجار غاز في الطابق الرابع الساعة الثانية تقريبا صباح اليوم (05:00 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت صور للحادث حريقا في مبنى على الجانب الآخر أيضا من الشارع المحاط بالمباني من الجانبين.

وتواجد نحو 170 فردا من فرق الطوارئ في الموقع ، كما تم غلق عدة مباني في المدينة الأكبر في أمريكا الجنوبية .