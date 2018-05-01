نائب وزير الخارجية الكويتي يلتقي المستشار الرئاسي الفلبيني للعمالة بالخارج

الكويت- (د ب أ):

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم، الثلاثاء، مع المستشار الرئاسي الفلبيني للعمال والعاملات الفلبينيين بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة.

وأكد الجانبان على "عمق علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين".

كانت العلاقات بين الجانبين قد شهدت توترا خلال الفترة الماضية. وتمحورت التوترات حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت.

كان رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي قد فرض قبل يومين حظرا دائما على سفر عمالة بلاده إلى الكويت، ووصف طريقة التعامل مع العمالة الفلبينية لدى الكويت بأنها "كارثية".

وأصدرت الكويت قبل أيام قرارا بطرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور. وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من أرباب عملهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

وبدأت الأزمة بين البلدين بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية داخل مجمد بأحد المنازل في الكويت. وقضت محكمة كويتية غيابيا بإعدام رجل لبناني وزوجته السورية، بعد إدانتهما بقتل العاملة.