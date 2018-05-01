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    تقرير: الشرطة الألمانية تضبط عددا كبيرا من اللاجئين على الحدود مع التشيك

    02:40 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    تقرير: الشرطة الألمانية تضبط عددا كبيرا من اللاجئين على الحدود مع التشيك

    برلين- (د ب أ):

    كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد اللاجئين الذين تلتقطهم الشرطة الألمانية حاليا على الحدود مع التشيك مقارنة باللاجئين الذين يتم التقاطهم على الحدود مع النمسا.

    وأوضحت صحيفة "فيلت" الألمانية استنادا إلى احصاءات الشرطة الاتحادية أنه تم اكتشاف 267 لاجئا تم تهريبهم في شاحنات وعربات نقل صغيرة على الحدود مع التشيك خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، فيما بلغ العدد على الحدود مع النمسا 137 شخصا في الفترة الزمنية ذاتها.

    وبحسب التقرير الصحفي، فإن تطورا بدأ في النصف الثاني من عام 2017 لا يزال مستمرا حاليا.

    برلين ألمانيا التشيك الشرطة الألمانية

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