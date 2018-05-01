الرئيس الفرنسي يبدأ زيارته لاستراليا

سيدني - (د ب ا):

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء، لأستراليا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يجرى ماكرون مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول بشأن قضايا متعلقة بالتجارة والدفاع.

وقد وصل ماكرون، الذي يصاحبه وفد من المتعهدين بالجيش والبحرية، مطار سيدني مساء اليوم، قبل العشاء المقرر مع تيرنبول وزوجته لوسي في دار أوبرا سيدني.

وقال تيرنوبل مطلع هذا الشهر لدى إعلانه عن زيارة ماكرون" فرنسا أحد أقدم وأقرب الأصدقاء لنا".

وأضاف" هذا العام نتذكر بصورة خاصة تضحياتنا المشتركة في خنادق الجبهة الغربية منذ عقد".

يذكر أن تيرنبول زار فرنسا الأسبوع الماضي للمشاركة في الاحتفالات بذكرى الحرب العالمية الأولى.

ومن المتوقع أن يوقع الزعيمان عدة اتفاقيات، وأن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادي، حيث لفرنسا عدة جزر.

كما سوف يناقش ماكرون وتيرنبول اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا والاتحاد الأوروبي، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

وبعد زيارة سيدني، سوف يتوجه ماكرون إلى جزيرة نيو كاليدونيا لحشد الدعم لبقاء الجزيرة كجزء من فرنسا، عندما تجرى استفتاء في مطلع نوفمبر المقبل.