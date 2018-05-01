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مقتل وإصابة 8 من رجال الشرطة العراقية غرب الموصل

02:09 م الثلاثاء 01 مايو 2018
مقتل وإصابة 8 من رجال الشرطة العراقية غرب الموصل

أرشيفية

الموصل- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة خمسة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء غربي الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب عماد البياتي إن" انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية في منطقة 17 تموز بالساحل الأيمن من مدينة الموصل ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الدورية وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وتشهد مدينة الموصل عمليات وانفجارات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.

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