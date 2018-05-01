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كوريا الشمالية تبدأ بإزالة مكبرات الدعاية الصوتية

12:59 م الثلاثاء 01 مايو 2018
كوريا الشمالية تبدأ بإزالة مكبرات الدعاية الصوتية

إزالة مكبرات الدعاية الصوتية

(بي بي سي):

تقول السلطات في كوريا الجنوبية إن لديها أدلة على أن جارتها الشمالية بدأت بإزالة مكبرات الصوت التي كانت تستخدم لبث مواد دعائية على الحدود بين البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أنها تعتزم البدء اليوم بإزالة مكبرات الصوت من جانبها من الحدود.

ويأتي ذلك في أعقاب القمة التي عُقدت بين زعيمي الكوريتين يوم الجمعة الماضي.

واستخدم البلدان لسنوات مكبرات الصوت لبث رسائل سياسية إلى أراضي الدولة الأخرى.

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