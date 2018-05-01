وزير الاتصالات الإيراني ينتقد حكما قضائيا بحظر تطبيق تليجرام

طهران- (د ب أ):

انتقد وزير الاتصالات الإيراني السلطات القضائية في البلاد اليوم، الثلاثاء، بسبب حظر تطبيق "تليجرام" الشهير للمراسلة عبر الانترنت.

وقال الوزير الأصغر سنا في الحكومة الإيرانية ،محمد جواد آذري جهرمي، 36 عاما، إنه :"لا يمكن منع وصول الناس إلى المعلومات، إذا تم حظر أحد البرامج ، يحل مكانه برنامج آخر".

وأمرت السلطات القضائية أمس الاثنين بفرض حظر فوري على تليجرام، والذي يستخدم التشفير لحماية محتوى الرسائل.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهور من المساعي من جانب الدعاة الدينيين ومتشددين من مسؤولي الحكومة.

كما يمثل الحكم القضائي هزيمة قاسية لآذري جهرمي والرئيس الإصلاحي حسن روحاني وأخرين ،والذين قالوا إن حظر التطبيق يمثل انتهاكا لحقوق أساسية للمواطنين .

وكان التطبيق وسيلة الاتصال الرئيسية للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين قاموا بسلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في أواخر عام 2017 وأوائل العام الجاري في إيران. وانتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاحتجاجات عبر تليجرام سواء في الداخل أو في الخارج.

وقال آزري جهرمي :"ليس الإنترنت هو المدان بالإساءة ، بل من يستخدمون الإنترنت".

وذكر الإعلام المحلي أن وزير الاتصالات قدم استقالته إلى روحاني بعد إعلان الحكم القضائي، لكن الخبر لم يتأكد .