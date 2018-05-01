 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

سماع دوي إطلاق نار يثير الذعر في جنوب فرنسا

12:43 م الثلاثاء 01 مايو 2018
سماع دوي إطلاق نار يثير الذعر في جنوب فرنسا

الشرطة الفرنسية

باريس- (د ب ا):

أثار صوت إطلاق نار من مسدس في مدينة نيس بجنوب فرنسا الذعر مساء أمس الاثنين، مما أدى لوقوع عدة إصابات.

وقال عمدة المدينة كريستيان إيستروزي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن شخصا استخدم مسدسا، يطلق طلقات فارغة، خلال مشاحنة مع مجموعة من الأشخاص في منطقة للمارة بالمدينة.

وأثار صوت إطلاق النار الذعر في الشارع، مما دفع المارة للجري، كما ضغط أصحاب المحال على أزرار الإنذار لديهم.

ويذكر أن المدينة تعرضت لهجوم إرهابي في يوليو 2016، لقى خلاله 86 شخصا حتفهم إثر اصطدام شاحنة بالمارة.

وقد أصيب نحو 12 شخصا في واقعة أمس، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية نقلا عن الشرطة. وقالت خدمات الطوارئ إنها عالجت تسعة أشخاص، معظمهم أصيبوا بجروح بسبب الزجاج.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث.

باريس فرنسا إطلاق نار تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

الخبر التالى:

وزير الاتصالات الإيراني ينتقد حكما قضائيا بحظر تطبيق تليجرام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان