سماع دوي إطلاق نار يثير الذعر في جنوب فرنسا

باريس- (د ب ا):

أثار صوت إطلاق نار من مسدس في مدينة نيس بجنوب فرنسا الذعر مساء أمس الاثنين، مما أدى لوقوع عدة إصابات.

وقال عمدة المدينة كريستيان إيستروزي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن شخصا استخدم مسدسا، يطلق طلقات فارغة، خلال مشاحنة مع مجموعة من الأشخاص في منطقة للمارة بالمدينة.

وأثار صوت إطلاق النار الذعر في الشارع، مما دفع المارة للجري، كما ضغط أصحاب المحال على أزرار الإنذار لديهم.

ويذكر أن المدينة تعرضت لهجوم إرهابي في يوليو 2016، لقى خلاله 86 شخصا حتفهم إثر اصطدام شاحنة بالمارة.

وقد أصيب نحو 12 شخصا في واقعة أمس، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية نقلا عن الشرطة. وقالت خدمات الطوارئ إنها عالجت تسعة أشخاص، معظمهم أصيبوا بجروح بسبب الزجاج.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث.