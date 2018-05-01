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    أثيوبيا تعيش ليلة بدون كهرباء على الإطلاق

    12:37 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    أثيوبيا تعيش ليلة بدون كهرباء على الإطلاق

    (بي بي سي):

    عاشت جميع أنحاء أثيوبيا ليلة بدون كهرباء جراء عطل فني في أحد سدود توليد الطاقة.

    وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأنه تم إصلاح العطل ولكن بعض مناطق العاصمة أديس أبابا لاتزال بدون كهرباء.

    وتعاني أثيوبيا بشكل متكرر من انقطاع التيار الكهربائي ولكن ليس بهذا الحجم.

    وتعمل الحكومة في أثيوبيا على بناء سد على نهر النيل لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء.

    وتعترض مصر على مشروع سد النهضة الأثيوبي الذي يكلف أكثر من أربع مليارات دولار خوفا على تأثر حصتها من مياه النيل.

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