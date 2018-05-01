برلمان أرمينيا ينتخب رئيس الوزراء بعد مظاهرات حاشدة

يريفان- (د ب ا):

انعقد برلمان أرمينيا اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس وزراء، عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق الأسبوع الماضي في ظل مظاهرات حاشدة.

وتعهد زعيم الاحتجاجات نيكول باشينيان، العضو في البرلمان عن حزب معارض صغير، بالاستمرار في المظاهرات في حال عدم انتخابه.

وكان رئيس الوزراء السابق سيرج سركسيان قد انتخب للمنصب في وقت سابق هذا الشهر بواسطة البرلمان أيضا بعد أن ظل لعقد من الزمان رئيسا للدولة.

وقدم سركسيان، استقالته في 23 أبريل بعد خروج عشرات الآلاف من الأرمينيين إلى شوارع يريفان احتجاجا على ما وصفته المعارضة بأنه احتفاظ بالسلطة بشكل غير عادل.