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    العراق: العثور على 5 تماثيل أثرية لثيران مجنحة شرقي الموصل

    12:22 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    العراق: العثور على 5 تماثيل أثرية لثيران مجنحة شرقي الموصل

    الموصل- (د ب أ):

    أعلنت السلطات العراقية اليوم، الثلاثاء، العثور على تماثيل لخمسة ثيران مجنحة ولوحين مسماريين داخل قصر تم اكتشافه مؤخرا شرق الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

    وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري ، في تصريح صحفي اليوم ، إن "القوات الأمنية عثرت على خمسة تماثيل لثيران مجنحة تعود للعهد الاشوري، حوالي الف عام قبل الميلاد، داخل قصر داخل تم اكتشافه مؤخرا تحت تل التوبة شرق الموصل".

    وأضاف أن" القوات الأمنية عثرت على الثيران المجنحة إضافة الى لوحين كبيرين منقوش عليهما بالكتابة المسمارية داخل تل التوبة المقام عليه مرقد النبي يونس عليه السلام والذي تم تفجيره في شهر يونيو عام 2014 من قبل تنظيم داعش".

    وبين الجبوري أن" خبراء من مديرية آثار نينوى أكدوا أن هناك قصرا كبيرا جدا تم اكتشافه مؤخرا يضم ألواحا وتماثيل لثيران مجنحة فضلا عن لُقي أثارية أخرى".

    الموصل العراق الاثار العهد الاشوري

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