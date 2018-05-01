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    الرئيس الإندونيسي يمارس عمله في قصر بوكور وسط احتجاجات عمالية في عيد العمال

    12:05 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    الرئيس الإندونيسي يمارس عمله في قصر بوكور وسط احتجاجات عمالية في عيد العمال

    الرئيس الإندونيسي

    جاكرتا- (د ب أ):

    ينظم العمال الإندونيسيون اليوم، الثلاثاء، تجمعات في أنحاء العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بما في ذلك بالقرب من قصر بوكور، بمناسبة عيد العمال .

    وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أنه بينما سوف يركز آلاف العمال تجمعاتهم الاحتجاجية بمناسبة عيد العمال حول "قصر الدولة"، من المقرر أن يمارس الرئيس الإندونيسي جوكو "جوكوي" ويدودو أنشطته في "قصر بوكور" . والقصران هما اثنان من قصور الرئاسة الستة في إندونيسيا .

    ووفقا لجدول الأعمال الرئاسي الرسمي الذي أعلنه مكتب الرئاسة ،استقبل جوكوي وفدا إيرانيا على رأسه نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، صباح اليوم .

    وافتتح الرئيس بعد ذلك مؤتمرا رفيع المستوى لأئمة العالم الإسلامي حول وسطية الإسلام في قصر بوكور . ويشارك في المؤتمر نحو مئة إمام من أنحاء العالم.

    وأفاد مسؤول رئاسي لشؤون البروتوكول والصحافة والإعلام بأن الرئيس جوكوي لم يقرر بعد الالتقاء مع ممثلي العمال .

    وقال المسؤول، وفقا لموقع "كومباس دوت كوم"، إن "أجندة الرئيس لا تزال متوافقة مع جدول الأعمال الرسمي . ليس هناك أي معلومات حتى الآن حول ما إذا كان سوف يلتقي ممثلين عن العمال".

    إندونيسيا عيد العمال قصر بوكور جاكرتا جوكوي ويدودو

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