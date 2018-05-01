كوريا الجنوبية والمغرب تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سول - أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون مع رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي في العاصمة (سول) سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المالكي - في تصريح لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه لمس طموح حكومة سول الكبير في تعزيز وتنويع وتوطيد التعاون مع المملكة المغربية.

وأضاف أن رئيس الوزراء المغربي من المنتظر أن يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس مجلس النواب المغربي قد وصل سول - الأحد الماضي - في زيارة رسمية بدعوة من رئيس البرلماني الكوري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.