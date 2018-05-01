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    كوريا الجنوبية والمغرب تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

    11:59 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
    كوريا الجنوبية والمغرب تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

    رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون

    سول - أ ش أ

    بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون مع رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي في العاصمة (سول) سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وقال المالكي - في تصريح لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه لمس طموح حكومة سول الكبير في تعزيز وتنويع وتوطيد التعاون مع المملكة المغربية.

    وأضاف أن رئيس الوزراء المغربي من المنتظر أن يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين.

    وكان رئيس مجلس النواب المغربي قد وصل سول - الأحد الماضي - في زيارة رسمية بدعوة من رئيس البرلماني الكوري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    سول كوريا الجنوبية المغرب لي ناك يون

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