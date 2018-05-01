مقتل شرطي وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في العراق

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطي وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شمال شرق ب‍عقوبة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر - التي لم تسمه - إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعي في حوض الوقف، الكائن على بعد 22 كيلو مترا شمال شرق بعقوبة، انفجرت، اليوم، على دورية راجلة للشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر بجروح ، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

وتشهد بعض مناطق ديالى بين الحين والاخ خروقات أمنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء، تسفر غالبا عن سقوط العشرات من الضحايا.