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طوكيو وواشنطن تتفقان على ممارسة أقصى درجات الضغط على بيونج يانج

09:39 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
طوكيو وواشنطن تتفقان على ممارسة أقصى درجات الضغط على بيونج يانج

طوكيو - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على تعزيز التعاون البلدين وكوريا الجنوبية؛ لتنسيق القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية نقلا عن كونو قوله - عقب محادثاته مع بومبيو التي عقدت أمس /الاثنين/ في الأردن- "أنهما اتفقا أيضا على الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية؛ لدفعها إلى التخلي عن تطوراتها النووية والصواريخ".

وأضافت: "أنه ناقش أيضا مع بومبيو عمليات اختطاف مواطنين يابانيين من قبل عملاء كوريين شماليين في فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث اتفقا على التعاون لحل هذه القضية".

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