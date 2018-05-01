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حريق ضخم في ليفربول يوقف حركة القطارات .. والانقاذ تدفع بست سيارات للإطفاء

09:36 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
حريق ضخم في ليفربول يوقف حركة القطارات .. والانقاذ تدفع بست سيارات للإطفاء

محمود علي
اشتعل حريق ضخم بالقرب من خطوط السكك الحديد في مدينة ليفربول الإنجليزية في الساعة الحادية عشر بتوقيت جرينتش ماس أمس الإثنين.

وأكد المتحدث الرسمي لخدمة الإنقاذ الدفع بست سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، بعد الإبلاغ عنه في العاشرة مساءً تقريباً، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

ونفي المتحدث باسم جهاز الإطفاء وقوع إصابات، في حين أن شركة القطارات أوقفت الحركة تماماً لرحلات "ساوث بورت" والخطوط الشمالية.

قطارات ليفربول حريق ليفربول السكك الحديدية بريطانيا

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