نيويورك تايمز: ترامب يبدي استعداده للقاء كيم جونج في بانمونجوم

واشنطن - (أ ش أ):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين "بانمونجوم"، وذلك في أول قمة تعقد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الالكتروني عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض إنه يدرس أيضا عقد القمة، التي من المقرر عقدها في أواخر مايو الجاري أو أوائل يونيو المقبل لمناقشة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، في دولة طرف ثالث مثل سنغافورة.

وقال ترامب " إنه ناقش الفكرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الذي عقد قمة تاريخية أيضا مع كيم الجمعة الماضية في بانمونجوم" ، مضيفا :" لذلك نبحث إمكانية عقد القمة في هذا الموقع، ونبحث أيضا في مختلف الدول الأخرى ومن بينها سنغافورة".