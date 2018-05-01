 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية التقلبات الجوية العملية الشاملة 2018

نيويورك تايمز: ترامب يبدي استعداده للقاء كيم جونج في بانمونجوم

08:36 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
نيويورك تايمز: ترامب يبدي استعداده للقاء كيم جونج في بانمونجوم

الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي

واشنطن - (أ ش أ):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين "بانمونجوم"، وذلك في أول قمة تعقد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الالكتروني عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض إنه يدرس أيضا عقد القمة، التي من المقرر عقدها في أواخر مايو الجاري أو أوائل يونيو المقبل لمناقشة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، في دولة طرف ثالث مثل سنغافورة.

وقال ترامب " إنه ناقش الفكرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الذي عقد قمة تاريخية أيضا مع كيم الجمعة الماضية في بانمونجوم" ، مضيفا :" لذلك نبحث إمكانية عقد القمة في هذا الموقع، ونبحث أيضا في مختلف الدول الأخرى ومن بينها سنغافورة".

هذا المحتوى من

ترامب كيم جونج الزعيم الكوري الشمالي كوريا الشمالية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

حريق ضخم في ليفربول يوقف حركة القطارات .. والانقاذ تدفع بست سيارات للإطفاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان