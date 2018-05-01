شرطة برلين تستعد لمظاهرات عيد العمال

برلين - (د ب أ)

تستعد برلين لنشر أكثر من خمسة آلاف شرطي للحفاظ على الأمن والسلم خلال مظاهرات واحتفالات بمناسبة عيد العمال في المدينة، اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي تمر فيه أغلبية المسيرات المقامة بمناسبة عيد العمال في العالم بسلام في العاصمة الألمانية ، لكن أعمال شغب تقع في منطقة كروزبرج منذ مايو 1987 ، حيث يهاجم المتطرفون اليساريون ومثيرو الشغب المخمورون، الشرطة.

وسيجري نشر ما مجموعه خمسة آلاف و300 شرطي من جميع أنحاء ألمانيا للتعامل، في المقام الأول، مع أي حوادث عنف.

وفي حين أن أعمال الشغب أصبحت أقل عنفا في الآونة الأخيرة، يتم الحث على توخي مزيد من الحذر هذا العام.

ويعتقد الخبراء أن الجماعات المتطرفة اليسارية باتت أكثر توحدا هذا العام، في ظل الحملة التركية المستمرة ضد الأكراد في شمال سورية التي قيل إنها ستؤثر على المظاهرات.

وقالت قائدة الشرطة باربرا سلويك إن الشرطة ستتصرف بقوة ضد أي جرائم ترتكب.