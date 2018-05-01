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البنتاجون : قواتنا ستبقي في سوريا وأفغانستان حتى يتحقق السلام

07:22 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
البنتاجون : قواتنا ستبقي في سوريا وأفغانستان حتى يتحقق السلام

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن قوات بلاده ستبقى في سوريا وأفغانستان حتى يتسنى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع المستمر في البلدين.

وأضاف ماتيس، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب نصر تاريخي على تنظيم داعش، موضحا أنهم لا يريدون ترك سوريا بينما لا تزال في حالة حرب.

وتابع الوزير قائلا : "لا نريد الانسحاب ببساطة قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام " ، لكنه لم يقلل من صعوبة التفاوض على اتفاق سلام بين أطراف النزاع هناك.

وأضاف ماتيس أنه سيلتقي في وقت لاحق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا "لرؤية أين وصلت عملية جنيف وما يمكننا فعله للمساعدة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا قريبا جدا، لكنه أعرب في ما بعد عن رغبته في ترك "بصمة قوية ودائمة".

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البنتاجون سوريا أفغانستان جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي

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