أوكرانيا :تأجيل نشر قوات حفظ سلام في الدونباس إلى العام المقبل

كييف - (أ ش أ):

قالت نائبة وزير شؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي الأوكراني، إيفانا كليمبوش تسينتسادزي، " إن عملية نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في إقليم الدونباس الانفصالي، تم تأجيلها حتى العام المقبل".

وأضافت المسؤولة الأوكرانية - في تصريح صحفي نقله موقع يوكرين إين أربيك الأوكراني - أن الحديث عن نشر القوات حاليا "من السابق لأوانه".

وأوضحت أن عملية اتخاذ مجلس الأمن الدولي، قرارا خاصا بهذا الأمر، "قد تستغرق نصف عام، إضافة إلى موقف روسيا الرافض".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الكبرى جي7 قد أيدوا موقف أوكرانيا من نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في إقليم الدونباس الانفصالي.