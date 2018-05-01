"الموت الرحيم".. أكبر علماء أستراليا يقرر الموت

محمود علي

يخطط الدكتور ديفيد جودال، اكبر علماء استراليا للسفر في درجة رجال الأعمال إلي سويسرا لإنهاء حياته الأسبوع المقبل، عن طريق "الموت الرحيم".

وقرر جودال الذي لا يعاني من مرض مزمن قتل نفسه، لأنه ليس راض عن حياته التي أصبحت متدهورة حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال العالم الاسترالي إنه نادم علي بلوغه سن الـ 104 عام، وأنه ليس سعيداً، لكنه في الوقت ذاته ليس حزيناً، مضيفاً انه سيصبح يائسا اذا تم منعه من إرادته في الموت.

وتابع: "أشعر أن شخصًا كبيرًا مثلي يجب أن يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك حق الموت الرحيم بمساعدة الآخرين".

وُلد الدكتور جودال في لندن عام 1914، وهو عالم نبات بارز، واحتفل بعيد ميلاده أوائل شهر أبريل المنصرم، ليقرر أن الوقت قد حان إلي القتل الرحيم طواعية.