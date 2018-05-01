كبير موظفي البيت الأبيض ينفي أنه وصف ترامب بـ "الأحمق"

واشنطن -(د ب أ):

نفى جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الاثنين، تقريرا أفاد بأنه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بأنه "أحمق".

وقال كيلي في بيان: "أقضي وقتا أطول مع الرئيس أكثر من أي شخص آخر ولدينا علاقة صريحة وقوية بشكل لا يصدق".

وأضاف: "إنه (ترامب) وأنا نعلم أن هذه القصة محض هراء".

وتابع: "لدي التزاما تجاه الرئيس وجدول أعماله وبلدنا. وهذه هي محاولة أخرى مثيرة للشفقة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس ترامب وتشتيت الانتباه عن نجاحات الإدارة العديدة".

وكان تقرير لشبكة "إن.بي.سي نيوز" قال في وقت سابق إن كيلي "أضعف الروح المعنوية" بين الموظفين في الأشهر الأخيرة بتصريحات أهانت ذكاء الرئيس وأنه صور نفسه بأنه "منقذ البلاد".

ونقلت الشبكة عن ثمانية مسؤولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض أن كيلي صور نفسه لمساعدين آخرين بأنه "الحصن الوحيد ضد الكارثة" وأشار إلى ترامب على أنه "أحمق" في مناسبات متعددة.

ويأتي التقرير بعد أسابيع من تقارير تفيد بأن قبول ترامب لكيلي يتضاءل وأنه يمكن أن يكون المسؤول الرفيع التالي الذي يمكن أن يقيله ترامب.