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واشنطن: اتفاقات مع كوريا الجنوبية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل بشأن واردات الصلب

04:40 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
واشنطن: اتفاقات مع كوريا الجنوبية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل بشأن واردات الصلب

واشنطن -(د ب أ):

أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا بشأن ورادات الصلب مع كوريا الجنوبية وتوصلت إلى اتفاقات من حيث المبدأ مع كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل حول الصلب والألومنيوم، بحسب البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض: "الإدارة (الأمريكية) تركز على نظام الحصص الذي سيحد من الواردات ويمنع النقل العابر ويحمي الأمن القومي".

ويقول ترامب إن الواردات المدعومة تهدد الأمن القومي عن طريق الإضرار بمنتجي المعادن المحليين.

تم الإعلان عن ذلك التمديد قبل أقل من أربع ساعات من انتهاء المدة السابقة التي صدرت في مارس.

كوريا الجنوبية واشنطن الأرجنتين أستراليا البرازيل واردات الصلب

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