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محاكمة أرفع مسؤول كاثوليكي لارتكاب جرائم جنسية في استراليا

04:37 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
محاكمة أرفع مسؤول كاثوليكي لارتكاب جرائم جنسية في استراليا

الكاردينال جورج بيل

ملبورن - (د ب أ):

حكمت قاضية أسترالية اليوم الثلاثاء بضرورة مثول الكاردينال جورج بيل، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية تعود لعقود مضت، للمحاكمة.

وذكرت القاضية بليندا وولينجتون، المختصة بقضايا الجرائم الجنسية في محكمة ملبورن الابتدائية، أنها وجدت أدلة كافية في اتهام واحد على الأقل ضد بيل من أجل تقديم قضيته للمحاكمة.

وتوصلت القاضية لقرارها بعد جلسات استماع تمهيدا للإحالة للمحاكمة، على مدار أربعة أسابيع.

وتعود الاتهامات إلى عقود مضت، وتم إسقاط بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر ساريا.

وينفي بيل بشدة الاتهامات المنسوبة إليه.

يشار إلى أن الكاردينال الأسترالي بيل 76 عاما هو أرفع مسؤول كاثوليكي يحاكم بتهمة اعتداء جنسي. وهو حاليا في إجازة من الفاتيكان، حيث كان واحدا من كبار مساعدي البابا فرنسيس.

ولم يظهر بيل أي رد فعل عندما تلت القاضية التهم الموجهة إليه، وكثيراً ما كان يحدق في الأرض.

وسيتعين حاليا على بيل الدفع ببراءته أو الإقرار بالذنب. وقال محاميه في وقت سابق إنه سيدفع ببراءته.

وكان بيل قد عاد من روما ليواجه المحاكمة في أستراليا في يوليو من العام الماضي.

محاكمة جرائم جنسية استراليا جورج بيل

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